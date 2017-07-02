Власть встала на защиту любителей кофе в метро

В столичном мэрии прокомментировали предложение увеличить штрафы за провоз в московском метро напитков в открытой таре. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта Москвы, опубликованном в Twitter.

«Кофе в стакане с крышкой в МосМетро: мы спросили руководителей крупнейших метрополитенов в мире их отношение к этому — положительное. Никаких серьезных проблемных вопросов к кофе в стакане с крышкой нет», — говорится в сообщении.

Накануне, 13 декабря, член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов предложил рассмотреть вопрос об увеличении штрафа за провоз в подземке напитков, которые могут разлиться. «Сейчас модно брать из кафе кофе с собой. По большей части, крышки на стаканах обеспечивают защиту от выплеска напитков. Однако при резком торможении поезда человек может сжать стакан рукой, и напиток все равно прольется», — говорил он.

В настоящее время штраф за это составляет 100 рублей.