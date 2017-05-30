Власти Москвы допустили строительство 20-этажек по программе реновации

В Москве часть жильцов сносимых по программе реновации пятиэтажек могут переселить в дома выше 20 этажей. Об этом в среду, 31 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по строительству Марата Хуснуллина.

«В ряде районов придется делать выше. Где-то, может, будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12», — отметил Хуснуллин.

При этом, по его словам, в каждом квартале будет применяться индивидуальный подход. Там, где позволят условия, могут появиться и дома высотой всего в пять-шесть этажей. В некоторых же районах застройку придется уплотнять.

Ранее сообщалось, что новые дома, построенные взамен снесенных хрущевок, будут из выложенных в три слоя панелей с возможностью внутренней свободной планировки. Квартиры будут выдавать с отделкой уровня «комфорткласс». Соответствующая поправка к городскому закону о программе реновации внесена мэром Москвы Сергеем Собяниным и принята Мосгордумой 17 мая.