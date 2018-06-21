Власти Москвы начали готовить проект по застройке «Горбушки»

До конца года будет разработан проект жилья для программы реновации на месте торгового центра «Горбушкин двор». Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«Инвестор обратился с предложением закрыть ТЦ Горбушкин двор как рынок и отдать землю под жилье и социальные объекты. Сейчас он прорабатывает варианты, но конкретных решений пока нет», — сказал он. Хуснуллин уточнил, что если проект примут, то под реновацию будет отдано 20-30 тысяч квадратных метров.

По словам заместителя мэра, в районе Фили есть сложности с площадками под реновацию. «Люди давно здесь живут, любят свой район и, что естественно, переезжать из него не хотят. Так что пока варианты прорабатываются», — заключил он.

О планах застроить «Горбушку» стало известно в августе 2017 года. Предполагается, что строительство домов поможет разгрузить трафик на этом участке и прилегающих дорогах.