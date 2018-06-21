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Власти Москвы начали готовить проект по застройке «Горбушки»

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До конца года будет разработан проект жилья для программы реновации на месте торгового центра «Горбушкин двор». Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает корреспондент МОСЛЕНТЫ.

«Инвестор обратился с предложением закрыть ТЦ Горбушкин двор как рынок и отдать землю под жилье и социальные объекты. Сейчас он прорабатывает варианты, но конкретных решений пока нет», — сказал он. Хуснуллин уточнил, что если проект примут, то под реновацию будет отдано 20-30 тысяч квадратных метров.

По словам заместителя мэра, в районе Фили есть сложности с площадками под реновацию. «Люди давно здесь живут, любят свой район и, что естественно, переезжать из него не хотят. Так что пока варианты прорабатываются», — заключил он.

О планах застроить «Горбушку» стало известно в августе 2017 года. Предполагается, что строительство домов поможет разгрузить трафик на этом участке и прилегающих дорогах.

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