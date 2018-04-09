Собянин решил привлечь дачников и огородников к выборам мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

Как рассказал Собянин, предстоящие выборы мэра пройдут в самое «дачное» воскресенье осени, когда многие будут отдыхать за городом. По его словам, люди часто жалуются на то, что в день выборов они вынуждены менять планы на отдых или вовсе не голосовать. Поэтому мэр предложил создать избирательные участки за пределами Москвы.

«Предлагаю расширить использование „мобильного избирателя“ на выборах мэра Москвы и впервые дать возможность москвичам проголосовать за пределами города», — написал он.

По словам мэра, он обсудил идею с Центральной избирательной комиссией. «Коллеги поддерживают дополнительную гарантию соблюдения избирательных прав граждан», — подчеркнул он. Собянин отметил, что реализовать эту идею технически будет очень непросто, «но попробовать можно».

Механизм «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке. Впервые его применили на выборах глав субъектов и депутатов заксобраний 10 сентября 2017 года в 20 регионах Российской Федерации.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.