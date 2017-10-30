В Москве создадут новую 50-километровую ветку метро

Президент России Владимир Путин поддержал проект новой ветки наземного метро в столице. Документы представили ему мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров, сообщает РИА Новости в среду, 15 ноября.

По словам мэра, ветка образуется после соединения Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги с помощью так называемого сквозного диаметра. В результате жители смогут добираться из Одинцово до Лобни без пересадок. В настоящее время такой путь требует трех пересадок и занимает около двух часов.

«По сути дела, создается новая наземная ветка метро протяженностью от 50 километров, которая будет перевозить 42 миллиона человек», — сказал Собянин. Он отметил, что таким образом скорость движения увеличится в два раза.

Мэр добавил, что приступить к проекту можно уже в 2018 году, реализовать его готовы либо в конце 2018-го, либо в середине 2019-го. «А остальные проекты — требуется проектирование и капитальное строительство в течение пяти лет. Мы будем стараться сделать раньше», — сказал Собянин. «Очень хорошо, давайте начинать», — ответил Путин.

Вторым подобным проектом должно стать слияние Рижского и Павелецкого направлений. Всего, по словам градоначальника, для соединения всех радиальных железнодорожных направлений понадобится от 5 до 15 сквозных диаметров. Собянин рассчитывает, что строительство будет финансироваться из бюджета города и инвестиционных ресурсов РЖД без привлечения государственного бюджета.

В свою очередь, глава РЖД Олег Белозеров отметил важность проекта с точки зрения развития новых технологий. По его мнению, создание сквозных диаметров поможет «совместить в том числе межрегиональные перевозки, подключить высокоскоростное движение».