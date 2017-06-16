Власти объявили международный конкурс на разработку пилотных кварталов реновации

В Москве объявлен международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации. Об этом в Твиттере написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Наша задача — не просто построить новые дома, а создать в кварталах реновации качественную и привлекательную городскую среду», – подчеркнул градоначальник.

По его словам, первыми бюро, приглашенными принять участие в конкурсе, стали «Фостер и партнеры» (Великобритания) и «Херцог и де Мерон» (Швейцария).

Ранее в субботу, 17 июня, в Москве подвели итоги голосования по проекту реновации на портале «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы». За включение в программу проголосовали жители 4079 домов, или 90 процентов участников.