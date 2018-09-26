Во всех московских домах включили отопление

Все объекты социальной сферы и жилого фонда Москвы подключены к теплоснабжению. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК», передает агентство «Москва».

По данным компании, теплом обеспечено 33 тысячи жилых зданий, восемь тысяч социальных объектов, 29 тысяч прочих зданий. В соответствии с графиком в первую очередь теплом были обеспечены потребители социальной и жилищной сферы, затем — офисные здания и промышленные предприятия.

Отопительный сезон в Москве начался 25 сентября. По нормативам для включения отопления в многоквартирных домах необходимо учитывать несколько факторов. В частности, нужно, чтобы среднесуточная температура составляла менее плюс восьми градусов в течение пяти дней.