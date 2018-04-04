Водитель похвастался поездкой по подземному переходу

В Москве сняли на видео водителя, проехавшего по подземному пешеходному переходу у железнодорожной платформы Петровско-Разумовское. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте majorka777, который позиционирует себя как страничку «золотой молодежи столицы».

На ролике, снятом из салона автомобиля, видно, как машина заворачивает в переход, по которому идут люди. Пешеходам приходится расступаться, чтобы не попасть под колеса. Водитель обращается к ним со словами «подвиньтесь» и «дай проехать». Снимающий видео пассажир объясняет, что они едут таким маршрутом «по необходимости».

Подобные нарушения регулярно попадают в поле зрения СМИ. В апреле стритрейсершу Мару Багдасарян оштрафовали за езду без водительских прав. Ей было выписано постановление о штрафе в размере 15 тысяч рублей. Права водить автомобиль Багдасарян лишили еще в марте 2017 года из-за обнаруженной эпилепсии.