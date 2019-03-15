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Водители посетовали на запрет ездить по выделенным полосам в выходные

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Столичные автомобилисты обратили внимание на то, что в городе начали запрещать движение по выделенным полосам для общественного транспорта в выходные дни. В частности, знаки пропали на Ленинском, Нахимовском и Ломоносовском проспектах. Об этом говорится в паблике «Синие ведерки» в Facebook.

«Там на этих участках камер немерено, одна поездка в выходные по выделенке обойдется в несколько десятков тысяч рублей штрафов!!!» — считают активисты.

Также автомобилисты рассказали, что соответствующие знаки исчезли на Ярославском шоссе в сторону центра.

Судя по данным, опубликованным на сайте столичного департамента транспорта, в городе действуют почти 60 выделенных полос для общественного транспорта. В течение года планируется ввести в эксплуатацию еще более десятка.

По правилам, движение автомобилей по выделенным полосам возможно в выходные дни, если над полосой висит специальный знак. Штраф за выезд на полосу, предназначенную для движения маршрутных транспортных средств, составляет три тысячи рублей.

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