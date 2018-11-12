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Водителям напомнили о внимательности в гололед

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В воскресенье, 18 ноября, в Москве ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного управления МЧС в разделе экстренных предупреждений.

Водителей призвали учитывать погодные условия и быть внимательнее на дорогах. «Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — уточнили в МЧС.

По прогнозам синоптиков, днем в столице ожидается до 3 градусов тепла, будет облачно, возможен небольшой снег. Снежный покров, который образовался в Москве и Подмосковье, может продержаться несколько дней.

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