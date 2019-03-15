Вслед за снегопадом в Москву придет весна

На грядущих выходных в столичном регионе температура воздуха сохранит показатели выше нормы, несмотря на мокрый снегопад. Об этом сообщил ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, передает РИАМО в четверг, 21 марта.

Согласно предварительным данным, уже в пятницу, 22 марта, в городе ожидается от плюс 3 до плюс 5 градусов, в субботу, 23 марта, также до 5 градусов тепла, а в воскресенье, 24 марта, столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 7 градусов.

При этом прогнозируется порывистый ветер до 12-13 метров в секунду, непродолжительные осадки в виде снега местами с дождем, а также переменная облачность с прояснениями.

Как рассказал агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в начале следующей недели температура воздуха в городе может прогреться до плюс 8 градусов. «В центре России пока задержится не по сезону теплая погода», — отметил он, добавив, что окончательно весна придет в столицу в середине апреля.

Также, по расчетам специалистов, снег окончательно растает в Москве на следующей неделе. При этом в Подмосковье он может продержаться до 10 апреля. В центре погоды «Фобос» уточнили, что на данный момент высота сугробов в городе составляет 13 сантиметров, что почти в три раза меньше нормы.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 22 марта, в столичном регионе выпадет до четверти месячной нормы осадков в виде мокрого снега. По прогнозам, погода испортится утром в пятницу, это будет продолжаться на протяжении всего дня.