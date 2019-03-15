Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Вслед за снегопадом в Москву придет весна

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

На грядущих выходных в столичном регионе температура воздуха сохранит показатели выше нормы, несмотря на мокрый снегопад. Об этом сообщил ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, передает РИАМО в четверг, 21 марта.

Согласно предварительным данным, уже в пятницу, 22 марта, в городе ожидается от плюс 3 до плюс 5 градусов, в субботу, 23 марта, также до 5 градусов тепла, а в воскресенье, 24 марта, столбики термометров могут подняться до отметки в плюс 7 градусов.

При этом прогнозируется порывистый ветер до 12-13 метров в секунду, непродолжительные осадки в виде снега местами с дождем, а также переменная облачность с прояснениями.

Как рассказал агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в начале следующей недели температура воздуха в городе может прогреться до плюс 8 градусов. «В центре России пока задержится не по сезону теплая погода», — отметил он, добавив, что окончательно весна придет в столицу в середине апреля.

Также, по расчетам специалистов, снег окончательно растает в Москве на следующей неделе. При этом в Подмосковье он может продержаться до 10 апреля. В центре погоды «Фобос» уточнили, что на данный момент высота сугробов в городе составляет 13 сантиметров, что почти в три раза меньше нормы.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 22 марта, в столичном регионе выпадет до четверти месячной нормы осадков в виде мокрого снега. По прогнозам, погода испортится утром в пятницу, это будет продолжаться на протяжении всего дня.

Читайте также
Самое читаемое
«Рядом с крестами на храмах видны очертания полумесяцев»
Все, что нужно знать о мечети в Кремле
16 марта
«Самодельный урбанизм»
Чем хороша теория малых дел в условиях города
19 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter