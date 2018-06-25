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Вторая московская фан-зона осталась без футбола

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Фан-зона у стадиона «Спартак» не будет транслировать оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента спорта и туризма, передает агентство «Москва».

В департаменте уточнили, что трансляции полуфиналов, матча за третье место и финала мундиаля можно посмотреть на площадке Фестиваля болельщиков ФИФА на Воробьевых горах. Кроме того, 10 и 11 июля там пройдет концерт с участием популярных исполнителей, а также будут различные активности от партнеров ФИФА и спонсоров турнира.

Вторая московская фан-зона у стадиона «Спартак» открылась 7 июля. Ее открыли в преддверии матчей четвертьфинала между Швецией и Англией, а также Россией и Хорватией. Предполагалось, что площадка поможет разгрузить основную фан-зону на Воробьевых горах.

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