Выгребные ямы в Новой Москве канут в Лету

На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) полностью ликвидируют выгребные ямы и септики. Об этом сообщает Rambler со ссылкой на представителя пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

В ведомстве пояснили, что это связано с решением о подаче стоков с территории Новой Москвы в общую систему столичной канализации.

«Крупнейшие Курьяновские очистные сооружения обладают резервом мощности и возможностью ее увеличения за счет реконструкции», — уточнил глава департамента Владимир Жидкин. По его мнению, это приведет к «улучшению состояния водных объектов в ТиНАО и в целом к улучшению экологической обстановки».

Жидкин добавил, что на развитие инженерной инфраструктуры из бюджета Москвы будет выделено порядка 14 миллиардов рублей за три года. На эти деньги будет создана единая схема водоснабжения территории, реорганизована система канализации.