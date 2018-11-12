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Выпавший в Москве снег пролежит несколько дней

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Тонкий снежный покров, который образовался в столичном регионе к утру 18 ноября, может продержаться несколько дней. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Снегом припорошило, но его высота меньше сантиметра, не удается измерить, его довольно-таки мало. С учетом температурного фона, который ожидается в ближайшую неделю, — около 0 днем и ночью слабые заморозки — можно сказать, что снег не повсеместно, но останется», — уточнил он.

Специалист добавил, что в ближайшие дни жители Московского региона могут наблюдать начало формирования устойчивого снежного покрова.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 18 ноября, в Москве ожидается до 3 градусов тепла, будет облачно, возможен небольшой снег.

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