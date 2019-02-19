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Замеченные на МКАД ракетные комплексы пригнали за 400 километров

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Мобильные ракетные комплексы стратегического назначения «Ярс», которые заметили на МКАД во вторник, 26 февраля, везли из Тейково (Ивановская область) в подмосковный поселок Алабино. Об этом говорится в Telegram-канале «Московские новости».

Уточняется, что в ближайшее время там начнутся репетиции к параду на 9 Мая на Красной площади.

По такому же маршруту длиной почти в 400 километров «Ярсы» отправляли в 2018 году. Тогда из Ивановской области в Подмосковье перегнали три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК), передавал телеканал «Звезда».

На вооружении Тейковского ракетного соединения находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс». В пункт постоянной дислокации вооружение вернут в мае, агрегаты парадного расчета пройдут регламентное обслуживание.

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