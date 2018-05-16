Юных москвичей попросили не клянчить диких животных

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский призвал детей не просить родителей покупать им диких животных. Об этом он рассказал на экологическом уроке в школе №1534, передает агентство «Москва».

«При контрабанде даже десяти обезьян до Москвы доедет только две из них, остальные умрут по дороге. Что мы можем сделать? Не просить родителей покупать себе диких животных и изделия из них, не создавая тем самым спрос и предложение», — сказал чиновник.

По его словам, чаще всего в Москву ввозят птиц, земноводных, змей и рептилий. Животных содержат в плохих условиях, из-за чего они часто гибнут. К тому же, многих зверей нелегально продают в интернете. Также Кульбачевский призвал детей не заказывать фотосессии с дикими животными.

В феврале полицейские забрали у москвича львенка после жалоб на фотосессии с животным. Объявления об услуге с животным также появлялись в интернете. Полиция провела операцию, в ходе которой владелец львенка был задержан.