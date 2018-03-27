Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

За московскими автомобилистами станут наблюдать усерднее

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Власти Москвы совместно с ГИБДД планируют увеличить число дорожных камер на 40 процентов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

К концу этого года количество камер на дорогах увеличится до более чем 2,5 тысяч, включая мобильные «Паркрайты». Большинство из них установят на высокоаварийных участках трасс: МКАД, Дмитровском, Каширском, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ленинском проспекте и проспекте Мира.

Несколько сотен приборов появятся на перекрестках и переходах, где водители не хотят уступать дорогу пешеходам. Новые камеры возьмут в аренду у компании, которая пройдет тендер. Она установит комплексы, будет их обслуживать и передавать информацию в центр обработки данных ЦОДД на протяжении пяти лет.

По словам начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, на данный момент на столичных дорогах установлено 1450 стационарных и 370 мобильных камер. В этом году установят еще 740 новых комплексов.

В апреле стало известно, что количество наездов на пешеходов в столице сократилось почти на 1,5 процента в 2017 году. 43 процента из них составили ДТП, возникшие на пешеходном переходе, 57 процентов — вне его.

Читайте также
Самое читаемое
«Я с бабой работать не буду»
Что мешает воплотить мечту о женском автосервисе
11 апреля
«Еда формирует города»
Лекция от автора бестселлера «Голодный город»
10 апреля
«Хотел бы разрисовать Кремлевскую стену»
В Москву везут Бэнкси. Что надо знать о стрит-арте
9 апреля
«Триста тысяч фотографий»
Лучшее за 10 лет: почему закрывается проект The Best of Russia
6 апреля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter
— master 4849e24
— 2018-03-27 20:31:47 +0300