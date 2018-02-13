Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

За московскую квартиру предложили расплатиться биткоинами

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В центре Москвы на продажу выставили элитную квартиру, за которую можно расплатиться биткоинами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Savills.

Трехкомнатная квартира площадью 114 квадратных метров находится в элитном ЖК «Баркли Парк» на улице Советской Армии, 6. Там обустроено две спальни, две ванные комнаты, а также кухня, которая одновременно выполняет функцию гостиной. В описании жилья говорится, что в квартире сделан качественный ремонт.

Точная стоимость жилья в биткоинах пока не установлена, но владелец готов к переговорам. В рублях цена недвижимости составляет 85 миллионов рублей.

Летом 2017 года за криптовалюту предлагали купить недвижимость на Рублевке. Особняк располагался на 2-м Успенском шоссе, тогда его оценили в три тысячи биткоинов.

Читайте также
Самое читаемое
Бьют правой
Самые странные татуировки москвичей
Cегодня
«Я хорошо помню тот день»
ЛЕКЦИЯ: Он поселился в мусорном контейнере и разбогател
18 февраля
«На Кавказе все друг у друга на виду, но меня это не смущает»
Несмотря на «джентльменский набор» в Москве, она вернулась в родной Владикавказ
16 февраля
«Никогда не видела столько пьяных людей»
Художник Ольга Оськина каждый день рисует завсегдатаев легендарной московской чебуречной
14 февраля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter