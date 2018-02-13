За московскую квартиру предложили расплатиться биткоинами

В центре Москвы на продажу выставили элитную квартиру, за которую можно расплатиться биткоинами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Savills.

Трехкомнатная квартира площадью 114 квадратных метров находится в элитном ЖК «Баркли Парк» на улице Советской Армии, 6. Там обустроено две спальни, две ванные комнаты, а также кухня, которая одновременно выполняет функцию гостиной. В описании жилья говорится, что в квартире сделан качественный ремонт.

Точная стоимость жилья в биткоинах пока не установлена, но владелец готов к переговорам. В рублях цена недвижимости составляет 85 миллионов рублей.

Летом 2017 года за криптовалюту предлагали купить недвижимость на Рублевке. Особняк располагался на 2-м Успенском шоссе, тогда его оценили в три тысячи биткоинов.