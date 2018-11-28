За ночь в Москве вырастут сугробы

В ночь со среды на четверг, 6 декабря, в столице ожидаются осадки в виде снега. Об этом агентству «Москва» сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктиев.

Согласно прогнозу, ночь будет облачной, местами образуется гололедица, а скорость юго-западного ветра составит до 5-10 метров в секунду. «Выпадет порядка четырех сантиметров снега в Москве и Подмосковье, и высота снежного покрова в ряде районов, с учетом ранее выпавшего снега, составит около 10 сантиметров», — рассказал собеседник агентства, добавив, что такой объем осадков характерен для этого времени.

По словам синоптика, снег также продолжится в четверг. Он подчеркнул, что высота сугробов в разных районах города может зависеть от работы коммунальных служб.

Ранее сообщалось о том, что в среду в столичном регионе ожидаются ледяные дожди, а столбики термометров будут держаться на отметке в ноль градусов. По предварительному прогнозу синоптиков, погода изменится к концу недели: в выходные в Москве похолодает, и снова пойдет снег.