За путями москвичей в метро проследили

В московском метрополитене составили список самых популярных маршрутов среди пассажиров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.

По итогам исследования выяснилось, что самыми популярными местами отправления стали конечные или близкие к ним станции метро: «Выхино», «Щелковская», «Новокосино», «Юго-Западная», «Домодедовская», «Новогиреево» и «Медведково».

Ежедневный путь обычно заканчивается на станциях «Курская», «Киевская» и «Комсомольская», уточнил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Самой загруженной веткой в метро считается Таганско-Краснопресненская. Ее предполагают разгрузить за счет запуска Кожуховской ветки, которая соединит семь районов на юго-востоке города.