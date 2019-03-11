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За три часа в Москве потеплело на 8 градусов

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В четверг, 14 марта, воздух в Москве за три часа прогрелся на восемь градусов: с минус 10 до минус 2. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

«Минувшей ночью к центру России с запада приблизился антициклон. Облака поредели, и приземный воздух начал интенсивно выхолаживаться. Минимальная температура на опорной метеостанции города отмечалась в 06:00 и составила минус 10,2 градуса», — уточнили синоптики.

Максимальных значений температура в столице достигнет в течение дня и составит от плюс двух до плюс четырех.

Очередное потепление придет с столичный регион в конце недели. Таяние снега продолжится на следующей неделе, но окончательно снежный покров сойдет не раньше апреля.

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