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Забывчивые пассажиры оставили на вокзале лодку и семью хомяков

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Названы самые необычные находки, переданные в камеры хранения столичных вокзалов с начала текущего года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

Среди самых необычных предметов оказались костыли, лодка-байдарка и коробка с семью и коробка с семью хомяками. «Но чаще всего граждане забывают сумки с самым разным содержимым, телефоны, в том числе оставленные на зарядке, документы и билеты на поезд, а также ключи, зарядные устройства и зонты в осенний период», — уточнил собеседник агентства.

Оставленные документы передают не в камеры хранения, а в отделения полиции. В пресс-службе напомнили, что человеку, который забыл вещи на вокзале, стоит обратиться в справочную службу транспортного комплекса или к сотрудникам в форменной одежде.

После новогодней ночи в столичном метро обнаружили костюм Деда Мороза, искусственную елку, а также несколько плюшевых медведей, ламповый телевизор и аккордеон.

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