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Забывчивый москвич попытался влезть в свою квартиру и потерпел фиаско

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Житель столицы попал в больницу после попытки залезть в свою квартиру через балкон. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, инцидент произошел 19 сентября на улице Маршала Неделина. Очевидцы сообщили, что под окнами жилого дома лежит человек с травмами. Выяснилось, что 30-летний жилец забыл свои ключи дома и попытался попасть в свою квартиру на втором этаже через балкон, но сорвался вниз.

Пострадавшего доставили в больницу с переломом бедра и рваной раной предплечья. По факту случившегося полиция проводит проверку.

В сентябре 2017 года москвича, оказавшегося запертым в своей квартире, по ошибке приняли за самоубийцу. Молодой человек объяснил, что оказался заперт в своей квартире без ключей, поэтому решил выйти на балкон и попросить о помощи. Однако люди решили, что он решил спрыгнуть, и позвонили в полицию.

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