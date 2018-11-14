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Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей

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В сети появилось видео, на котором запечатлено, как два вертолета Ми-8 взлетают с площадки, располагающейся на территории Кремля. Ролик опубликовала одна из очевидцев на своей странице в Instagram.

Кроме того, москвичи начали делиться в соцсетях фотографиями, на которых видно, как военные аппараты пролетают над центром столицы. В частности, на снимках можно заметить, что один из вертолетов несет груз: сетку, на которой стоят три фигуры, напоминающие людей.

Вертолетная площадка расположена у одной из кремлевских стен, недалеко от Спасской башни и Тайницкого сада, на ней могут совершить посадку два вертолета. Президент России Владимир Путин впервые воспользовался ей в 2013 году. При этом известно, что он предпочитает летать именно на Ми-8.

По данным РИА Новости, 21 ноября глава государства находился в Сочи, где проводил встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса. 22 ноября Путин прибыл в Анапу, чтобы провести заключительное совещание нынешней серии консультаций с руководством Минобороны и ОПК.

Официально о полетах над Кремлем не сообщалось. Кого или что именно перевозили вертолеты, неизвестно.

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