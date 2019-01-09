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Закрылись пять станций Сокольнической линии

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Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена закрылись до утра 25 февраля для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом 16 февраля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на департамент транспорта столицы.

Закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Поезда будут курсировать от «Саларьева» до «Комсомольской». Линия полностью возобновит работу 25 февраля в 5:30.

С 16 по 25 февраля будет действовать специальный бесплатный наземный маршрут, который свяжет станции метро «Черкизовская», «Преображенская площадь», «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская». Сократятся интервалы движения трамваев №13, проезд на них также станет бесплатным. Для жителей района Богородское организован автобусный маршрут №86М от станции «Бульвар Рокоссовского» до проспекта Буденного через «Преображенскую площадь» и «Электрозаводскую».

На новом участке БКЛ строятся шесть станций: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска «большое кольцо» позволит пассажирам экономить до 30 минут в день.

С середины февраля пользователи могут увидеть строящиеся перегоны метро на онлайн-карте Москвы.

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