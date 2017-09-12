Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

«Зарядье» потратит 880 тысяч рублей на борьбу с воришками

Город
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Московский парк «Зарядье» закупит противокражное оборудование на 880 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на портале госзакупок.

В частности, планируется приобрести счетчики посетителей Hella, антенны Synergy, а также ряд защитных аксессуаров к оборудованию.

Парк «Зарядье» на месте снесенной гостиницы «Россия» открыли в рамках празднования 870-летнего юбилея столицы 9 сентября. Первыми его посетителями стали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, а также журналисты, школьники, воспитанники интернатов и дети из многодетных семей. Все остальные смогли свободно посетить парк с 11 сентября.

Уже вечером того же дня стало известно, что вандалы повредили в «Зарядье» конструкцию купола «стеклянной коры» и медиацентр. Кроме того, была повреждена кора некоторых деревьев и вытоптана почва на участке северного ландшафта — там пострадали около 30 процентов высаженных растений. При этом оказалось, что действия вандалов не попали в объективы камер видеонаблюдения.

С 14 сентября график работы парка было решено изменить, чтобы ликвидировать нанесенный ущерб и сохранить ландшафт и архитектуру. Теперь вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами. Таким образом руководство «Зарядья» планирует распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. Восстановительные работы в парке начнутся с 18 сентября.

Читайте также
Самое читаемое
«Приходится все доставать, выбивать и требовать»
В чем отличие москвича и провинциала
14 сентября
«Атриум, и ты тоже???»
Реакция на массовую эвакуацию по всему городу
13 сентября
«Чистый кайф в лучшем его воплощении»
Каким москвичи увидели парк «Зарядье» в первые дни после открытия
12 сентября
«Мне не страшно выйти ночью из дома»
За что приезжие из глубинки любят Москву
12 сентября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter