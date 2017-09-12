«Зарядье» потратит 880 тысяч рублей на борьбу с воришками

Московский парк «Зарядье» закупит противокражное оборудование на 880 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на портале госзакупок.

В частности, планируется приобрести счетчики посетителей Hella, антенны Synergy, а также ряд защитных аксессуаров к оборудованию.

Парк «Зарядье» на месте снесенной гостиницы «Россия» открыли в рамках празднования 870-летнего юбилея столицы 9 сентября. Первыми его посетителями стали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, а также журналисты, школьники, воспитанники интернатов и дети из многодетных семей. Все остальные смогли свободно посетить парк с 11 сентября.

Уже вечером того же дня стало известно, что вандалы повредили в «Зарядье» конструкцию купола «стеклянной коры» и медиацентр. Кроме того, была повреждена кора некоторых деревьев и вытоптана почва на участке северного ландшафта — там пострадали около 30 процентов высаженных растений. При этом оказалось, что действия вандалов не попали в объективы камер видеонаблюдения.

С 14 сентября график работы парка было решено изменить, чтобы ликвидировать нанесенный ущерб и сохранить ландшафт и архитектуру. Теперь вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны осуществляется с 15-минутными интервалами. Таким образом руководство «Зарядья» планирует распределить потоки посетителей и повысить контроль за объектами. Восстановительные работы в парке начнутся с 18 сентября.