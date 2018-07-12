Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Жара вернется в Москву

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные, 21 и 22 июля. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.

«Жаркая погода — до 25-30 градусов — вернется в столичный регион в выходные. Вполне вероятно, что на следующей неделе в Москве будет еще жарче, и столбик термометра перешагнет отметку в 30 градусов», — сказала она.

Макарова отметила, что в четверг и пятницу, 19 и 20 июля, температура воздуха в Москве поднимется до 24-25 градусов. Местами ожидаются дожди и грозы.

Ранее сообщалось, что к выходным, 21 и 22 июля, в Москве может выпасть около 40 процентов месячной нормы осадков.

Читайте также
Самое читаемое
«Мне тогда совсем не понравились семь сталинских высоток»
Профессор Йеля о московской архитектуре и общественных пространствах
18 июля
«Границы города начали размываться»
Профессор Массачусетского технологического института - о будущем Москвы
17 июля
«Город, которого уже нет»
Москва 1960-х на фотографиях Владимира Степанова
13 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter