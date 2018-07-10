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Жара отступит из Москвы

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Жара в 30 градусов продержится в столице только в понедельник, 16 июля. Начиная с середины недели температура в городе снизится до 23-26 градусов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалиста центра «Фобос».

«Во вторник уже станет немного прохладнее, на 2-3 градуса. Начиная со среды температура понизится уже существенно, но все равно останется выше климатической нормы: плюс 23-26 градусов в столице, по области от 21 до 26 градусов тепла. В ночные часы плюс 17-20 градусов в столице, по Подмосковью — 15-20 градусов», — рассказал он.

По данным синоптиков, на протяжении всей недели в Москве ожидаются кратковременные дожди, они будут носить локальный характер. «Это комфортные, летние дожди, которые не принесут никаких неприятностей», — уточнил специалист.

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