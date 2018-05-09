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Жара сделала Москву теплее черноморских курортов

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Минувший понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала месяца. Местами температура воздуха поднималась до 27 с лишним градусов, что выше показателей в Сочи. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, температура воздуха на метеостанции ВДНХ повысилась до плюс 27 градусов. Теплее всего было в Центральном округе: в районе Балчуга зафиксировали 27,8 градуса тепла. В Подмосковье температура колебалась от 25 градусов тепла на севере до 27 — на востоке региона.

«Но даже при таких высоких значениях температуры до рекорда оставалось почти три градуса», — пояснили в сообщении.

Как отметили синоптики, в Москве 14 мая было теплее, чем в Сочи, где днем столбики термометров поднялись лишь до 17 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что из-за высокого риска возникновения пожаров и ненастной погоды «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на 15 мая. Во второй половине дня в Москве и области ожидаются ливни с грозами, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

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