Жара ушла из Москвы

В августе жаркой погоды в столице больше не будет. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, передает РИАМО.

«30-35 градусов в Москве уже не будет. Тем не менее теплые дни еще ожидаются в предстоящие выходные», — сказала она. По словам Поздняковой, 18 и 19 августа температура воздуха в городе поднимется до 25 градусов.

В августе синоптики Гидрометцентра России сообщили, что август и сентябрь в столичном регионе ожидаются в среднем по температуре выше климатической нормы. Осенью с высокой вероятностью будет бабье лето.