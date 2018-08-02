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Жара вернется в Москву

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В субботу, 11 августа, воздух в столице прогреется до 29 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, уже в четверг, 9 августа, температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду.

В пятницу, 10 августа, потеплеет до 28 градусов, а в субботу, 11 августа — до 29 градусов тепла. Однако уже в воскресенье в столицу придут дожди. Воздух в этот день прогреется до 27 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что температура воздуха в Москве в середине недели резко опустится, а затем снова поднимется до 30-градусной отметки.

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