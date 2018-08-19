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Жара завершит московское лето

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Последняя неделя лета в Москве начнется с 29-градусной жары. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает агентство «Москва».

«Благодаря антициклону (...) осадков не ожидается», — сообщили синоптики. По их прогнозам, ночью в столице будет до 15 градусов тепла, а днем — от 24 до 29 градусов.

В последние выходные месяца, 25 и 26 августа, также ожидается хорошая погода. В субботу, 25 августа, ночью похолодает до 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24 градусов. В воскресенье, 26 августа, ночью ожидается до 13 градусов, днем — до 27 градусов.

Ранее на этой неделе в столицу пришло похолодание. Причиной этого стал холодный фронт, который прошел через Москву и принес с собой дожди.

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