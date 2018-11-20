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Желающие повисеть над Москвой выстроились в очередь

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Во вторник, 27 ноября, в Москве открылась первая канатная дорога, которая соединила Лужники и Воробьевы горы. До конца декабря она будет работать бесплатно, и в первый день там образовалась большая очередь. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале «Московские новости».

Как уточняет The Village, пока на канатной дороге осуществляется только круговое движение: пассажиры садятся и выходят только на станции «Воробьевы горы», на остальных станциях («Лужники» и «Новая Лига») кабинки не останавливаются.

Общая длина канатной дороги составляет 720 метров. Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая.

После завершения бесплатного периода поездку на фуникулере можно будет оплатить при помощи карты «Тройка». В будние дни стоимость проезда в одну сторону составит 400 рублей (в выходные — 500), в обе стороны — 700 рублей (в выходные — 800).

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