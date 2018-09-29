Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

На субботу, 6 октября, в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает агентство «Москва»

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в субботу в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду.

Помимо этого, в течение нескольких дней в столичном регионе ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Из-за этого метеозависимые люди могут ощутить недомогание: головокружение, общую слабость и упадок сил.

Читайте также
Самое читаемое
«Советский Союз за железным занавесом представлялся нам чем-то зловещим»
Один из лучших урбанистов Сингапура приехал в Москву и удивился
4 октября
Типа этого
Как будут выглядеть дома и мебель россиян в ближайшем будущем
1 октября
«Заказывали поросенка с кашей, ящик вина и полбочки солений»
Фастфуд, слоуфуд и веганская еда дореволюционной Москвы
29 сентября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter