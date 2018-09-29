«Желтый» уровень опасности объявили в Москве

На субботу, 6 октября, в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает агентство «Москва»

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в субботу в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду.

Помимо этого, в течение нескольких дней в столичном регионе ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Из-за этого метеозависимые люди могут ощутить недомогание: головокружение, общую слабость и упадок сил.