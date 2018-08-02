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«Желтый» уровень опасности в Москве продлили на четвертый день

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Из-за высокого риска возникновения пожаров в среду, 9 августа, в столичном регионе на четвертый день подряд продлили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает агентство «Москва».

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр объявил такой же уровень опасности 6 августа из-за грозы, а 7 и 8 августа — из-за высокой пожароопасности.

По прогнозам синоптиков, 9 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в столице прогреется до 25 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду.

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