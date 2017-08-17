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Жириновский встал за прилавок на московской барахолке

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский встал за прилавок на одном из московских рынков и устроил распродажу сувениров с символикой своей партии, сообщает РИА Новости.

Политик сначала ознакомился с ассортиментом торговых рядов и приобрел себе некоторые вещи, а затем начал сам продавать носки, туалетную воду Жириновский", кожаные ботинки, костюмы. «Все высокого качества. Костюмы по 200-300 рублей. Хорошие костюмы… все за копейки», — обращался он к покупателям.

Под конец распродажи сувениры можно было приобрести за 10-50 рублей. Уточняется, что в ходе акции выручка Жириновского составила три тысячи рублей. После этого политик приобрел на вырученные деньги лимонад и угостил им всех присутствующих. Нужны [в Москве] постоянно действующие рынки. Как в Стамбуле восточный базар, — заявил он.

В июне в столице открылась первая круглогодичная ярмарка. Она располагается на Семеновской площади, там без наценок продаются продукты и деликатесы из разных регионов России, а также Белоруссии и Армении.

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