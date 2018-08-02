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Житель Зеленограда вспомнил о краже двух миллионов рублей через пять лет

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Полиция Зеленограда проверяет информацию о краже денег из сейфа в квартире, которая случилась пять лет назад. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшим оказался 31-летний житель Зеленограда, работающий инженером. Он обратился в полицию с заявлением о краже 6 августа. По его словам, в 2013 году неизвестные похитили из сейфа в квартире два миллиона 100 рублей. Уточняется, что номер квартиры заявитель не помнит.

На данный момент полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

В августе был задержан подозреваемый в краже из магазинов в районе Аэропорт. Вора нашли по уликам, которые он оставил на месте преступления: следы пальцев, обуви и одежды, а также шелуху от подсолнечных семечек.

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