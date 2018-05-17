Жители Бирюлева получат прямой путь в центр Москвы

В 2019 году после ввода Московского центрального диаметра (МЦД) Нахабино — Подольск 60 тысяч жителей района Западное Бирюлево получат городской железнодорожный транспорт в шаговой доступности. Об этом сообщил первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов, передает РИАМО.

«По сути, с запуском МЦД жители района получат полноценную ветку наземного метро. Это принципиально изменит транспортную доступность района. Например, чтобы сейчас из Западного Бирюлево добраться до Площади Ильича, нужно на автобусе доехать до метро Пражская и спуститься в подземку — всего на этот путь уходит около 70 минут. С запуском МЦД тот же путь можно будет преодолеть всего за 40 минут и без пересадок», — сказал Латыпов.

Московские центральные диаметры представляют собой наземные ветки метро, которые свяжут город с Подмосковьем, отмечает РИАМО. По сравнению с электричками, поезда по МЦД будут ездить с небольшими интервалами, запуск новых путей сообщения поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12 процентов.

В конце 2017 года вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов говорил, что московский наземный траснпорт догонит метро по пассажиропотоку через три-пять лет.