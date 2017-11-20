Жителей Химок и Зеленограда оставят без метро

Власти Москвы не планируют продлевать Замоскворецкую линию метро в Химки и Зеленоград. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Один из диаметральных радиусов железных дорог будет обслуживать население подмосковных городов, расположенных в этом направлении. К тому же реконструируется действующая радиальная линия железных дорог, в частности, планируется построить новую платформу около станции метро», — сказал он.

Конечной станцией Замоскворецкой линии метро на севере столицы станет платформа «Ховрино», ее планируется открыть до конца 2017 года. Кроме того, на зеленой ветке идет строительство станции «Беломорская», ее откроют в 2019 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в городе создадут сеть сквозных железнодорожных диаметров, которые соединят радиальные направления подмосковных электричек. Первым таким проектом станет линия между Белорусским и Савеловским направлениями.