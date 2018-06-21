Жителей Москвы и Подмосковья соединят реки

В столичном регионе могут появиться дополнительные маршруты перевозки пассажиров на водном транспорте. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев, передает агентство «Москва»

«Буквально сегодня был разговор, что Москва хочет включиться в эту работу. В плане перевозки пассажиров на водном транспорте. Она хочет дополнительные маршруты. Если договорятся Москва и Московская область, то это будет», — сказал он.

На данный момент в Московской области действует три водных маршрута. Один из них проходит по Москве-реке в районе Лыткарина, а два других — по реке Оке в Коломне и Серпухове. Ожидается, что за сезон водным транспортом пользуется около 35 тысяч пассажиров.