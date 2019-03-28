Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Жители центра Москвы назвали виновных в нехватке мест на парковках

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Жители Таганского района Москвы обвинили компании в том, что они устроили на ряде улиц корпоративную стоянку каршеринговых автомобилей. Из-за этого самим москвичам негде оставлять машины, передает телеканал «Москва 24».

«Шелапутинский переулок в районе Таганки чуть не постоянно оккупирован каршерингом. Delimobil, хватит сгружать свои машины нам под нос. Тут люди живут, тут не стоянка вам корпоративная», — пожаловалась одна из местных жительниц.

Опрошенные журналистами юристы уточняют, что жалобы горожан не принесут результата: каршеринговые машины могут парковаться на всех организованных стоянках города.

По данным департамента транспорта столицы, за сутки одной машиной каршеринга пользуются до семи человек. В столице насчитывается более 17 тысяч таких автомобилей. К 2020 году их количество планируют увеличить до 30 тысяч.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тысяче столичных улиц, всего обустроено свыше 71 тысячи парковочных мест. Стоимость часа стоянки автомобиля начинается от 40 рублей. Штраф за неоплату парковки составляет пять тысяч рублей.

Читайте также
Самое читаемое
«Ты можешь никого там не знать»
Тайная жизнь московских мигрантов
23 марта
«Только для двух дам было сделано исключение»
Как и для кого работал первый мужской клуб в России
26 марта
«Все началось с белочки»
Зачем московский художник заселяет улицы дикими животными
Cегодня
Кеды, боги и убийцы
«Ночь театров» в Москве. Что смотреть
22 марта
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter