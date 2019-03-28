Жители центра Москвы назвали виновных в нехватке мест на парковках

Жители Таганского района Москвы обвинили компании в том, что они устроили на ряде улиц корпоративную стоянку каршеринговых автомобилей. Из-за этого самим москвичам негде оставлять машины, передает телеканал «Москва 24».

«Шелапутинский переулок в районе Таганки чуть не постоянно оккупирован каршерингом. Delimobil, хватит сгружать свои машины нам под нос. Тут люди живут, тут не стоянка вам корпоративная», — пожаловалась одна из местных жительниц.

Опрошенные журналистами юристы уточняют, что жалобы горожан не принесут результата: каршеринговые машины могут парковаться на всех организованных стоянках города.

По данным департамента транспорта столицы, за сутки одной машиной каршеринга пользуются до семи человек. В столице насчитывается более 17 тысяч таких автомобилей. К 2020 году их количество планируют увеличить до 30 тысяч.

В настоящее время платная парковка действует более чем на 1 тысяче столичных улиц, всего обустроено свыше 71 тысячи парковочных мест. Стоимость часа стоянки автомобиля начинается от 40 рублей. Штраф за неоплату парковки составляет пять тысяч рублей.