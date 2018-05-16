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Жители центра Москвы осадили ретивых автомобилистов

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На Малой Бронной улице в Москве ограничили скорость движения. Теперь на машине там можно будет ехать не быстрее 20 километров в час. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Центра обеспечения дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

В центре одчеркнули, что ограничения введены по просьбе местных жителей. «После благоустройства тут появились широкие тротуары и велодорожка, а нарушители остались. Превышающие скорость авто шумят и создают опасность для пешеходов», — говорится в сообщении.

Несколько лет назад на шум жаловались жители Патриарших прудов. Поводом для недовольства стали работающие по ночам бары и рестораны.

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