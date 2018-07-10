Жители Южного Бутова испугались праздничного салюта

Жители московского района Южное Бутово поделились своими впечатлениями от салюта, приуроченного к празднованию Дня города. Заряды взрывались не как положено — высоко в небе —, а практически у ног горожан. Очевидцы опубликовали видео в YouTube.

Своими переживаниями о случившемся горожане поделились в тематических пабликах во «ВКонтакте». «И ведь никто не убегал. Стояли и смотрели, ждали что будет дальше», — написал один из подписчиков сообщества «Наше Бутово».

«Да , это было ужасно , собственно в этом эпицентре мы и находились. На видео видно стоящие фигуры , это как раз милиция, которая в разгар обстрела , также отошли к воде , в деревьях укрыться, никто не ожидал такого разворота событий. Но последние залпы как раз по этим деревьям и били..... страшно было очень!» — призналась другая.

Пользователи разделились на два лагеря: одни утверждали, что все шло по плану и горожанам показали «нижний салют», при этом зрители, по их мнению, были виноваты сами — они слишком близко подошли к месту запуска. Другие были уверены, что снаряды разлетались хаотично. Официальной информации о пострадавших во время салюта не поступало.

День города отмечается в Москве два дня — 8 и 9 сентября.