Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Жителям Подмосковья облегчат путь в столицу

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Столичные власти планируют построить пять линий Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщил агентству «Москва» глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Два первых диаметра — МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск — будут запущены уже в конце 2019-го — начале 2020 года. Затем планируется ввести еще три линии МЦД. Таким образом, у нас будет пять полноценных линий. Сейчас этот проект детально прорабатывается», — пояснил он.

По его словам, третья ветка МЦД соединит Зеленоград с Раменским, четвертая протянется от Апрелевки до Железнодорожного, а пятая — от Пушкино до Домодедово. Ожидается, что ежегодно МЦД будут пользоваться более 330 миллионов человек, добавил чиновник.

«Жители крупных населенных пунктов Подмосковья смогут быстро и с комфортом добираться до столицы. А москвичи получат больше вариантов передвижения по городу», — отметил чиновник.

Как сообщалось ранее в ноябре, на двух первых ветках будет более 40 пересадок на станции метро, Московское центрально кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. На МЦД будет действовать та же единая билетная система, что и на остальном городском транспорте Москвы.

Проект МЦД был представлен президенту России Владимиру Путину в ноябре 2017 года. Это система веток, которые соединят разные железнодорожные направления Москвы. Предполагается, что они разгрузят транспортную систему на 10-12 процентов.

Читайте также
Самое читаемое
«Людей унижают и игнорируют каждый день»
Он превратил сливную решетку напротив Кремля в манифест против пыток
15 ноября
«Советскому человеку нужно было сделать пространство пустым»
Чего добивались сталинские архитекторы и причем тут восточный базар
14 ноября
«Мост в форме ягодиц»
Сооружения, которые изменили мир: от воображаемой деревянной хижины до бетонной задницы
Cегодня
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
Художница раздела москвичей и многое о них узнала
17 ноября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter