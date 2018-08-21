Москвичей обуял ЗОЖ

Почти две трети москвичей заявили, что ведут здоровый образ жизни. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, 67 процентов москвичей уверены, что ведут здоровый образ жизни. Однако все его условия соблюдают только 36 процентов опрошенных. Чаще остальных это делают люди старше 60 лет и женщины.

Нехватка времени для занятий физической культурой (29 процентов) и слишком высокий темп жизни и работы (29 процентов) больше всего мешают москвичам поддерживать ЗОЖ. 27 процентам опрошенных мешает отсутствие качественных продуктов по приемлемым ценам.

В том, что в Москве созданы все условия для ведения здорового образа жизни, уверены 65 процентов жителей столицы. Для повышения качества здравоохранения москвичи предлагают строже контролировать качество продуктов, поставляемых в магазины (62 процента), повысить качество медицины (48 процентов), сделать более доступными по цене занятия физкультурой и спортом (29 процентов).

Опрос проведен 15-21 августа 2018 года. По телефону были опрошены жители Москвы от 18 лет. Всего в опросе приняли участие одна тысяча человек.