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Зубная щетка поможет найти похитителя антиквариата

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Столичная полиция устанавливает личность неизвестного, обокравшего квартиру на юго-западе столицы на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 16 августа в полицию обратилась 41-летняя безработная москвичка. По ее словам, неизвестный похитил из ее квартиры три картины советского живописца Николая Жукова, две антикварные фарфоровые статуи балерин немецкого производства, две лаковые шкатулки и столовое серебро. Ущерб потерпевшая оценила в 400 тысяч рублей.

На месте происшествия нашли улики: зубную щетку и след от обуви. По ним оперативники рассчитывают разыскать грабителя. Возбуждено уголовное дело о краже.

В августе в полицию обратился житель Зеленограда, который заявил о краже денег из сейфа в квартире пять лет назад. По словам потерпевшего, неизвестные в 2013 году похитили два миллиона 100 рублей.

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