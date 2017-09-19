Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

В соцсетях сообщили об избиении Аркадия Новикова возле его ресторана в Москве

Еда
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Ресторатора Акрадия Новикова избили в одном из его московских ресторанов. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что конфликт произошел 18 сентября в ресторане Farш на Никольской улице. По информации Mash, 17-летний молодой человек вошел в заведение и, быстро показав паспорт, заказал пиво. Получив напиток, посетитель устроил скандал, заявив, что ему нет 18 лет, а заведение нарушает закон.

Его попросили покинуть ресторан, Новиков проводил его до дверей. Бизнесмен намеревался снять подростка на камеру телефона, но получил несколько ударов в лицо.

На место прибыл наряд полиции, на ресторан составили протокол об административном нарушении из-за продажи алкоголя несовершеннолетним. По факту драки начата проверка.

В то же время сам Новиков в интервью телеканалу «360» опроверг информацию об избиении. «Никто меня не бил и никто меня не трогал, не волнуйтесь. Все хорошо. Это ложная информация», — заявил он.

Однако Mash в ответ на это опубликовал видео, на котором видны полицейские машины возле ресторан Farш на Никольской.

Читайте также
Самое читаемое
«Быть милой дурочкой полезно»
Симпатичная блондинка выиграла конкурс красоты, но есть один нюанс
26 сентября
Переборщить невозможно!
Где, крепя дружбу народов и балуя свои вкусовые рецепторы, попробовать в Москве блюда украинской кухни
25 сентября
«Это чревато»
Пробежать марафон и не упасть замертво
24 сентября
«В том нет никакого кумовства»
Что чувствует русский актер из выдвинутого на «Оскар» фильма Андрея Звягинцева
23 сентября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter