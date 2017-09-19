В соцсетях сообщили об избиении Аркадия Новикова возле его ресторана в Москве

Ресторатора Акрадия Новикова избили в одном из его московских ресторанов. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что конфликт произошел 18 сентября в ресторане Farш на Никольской улице. По информации Mash, 17-летний молодой человек вошел в заведение и, быстро показав паспорт, заказал пиво. Получив напиток, посетитель устроил скандал, заявив, что ему нет 18 лет, а заведение нарушает закон.

Его попросили покинуть ресторан, Новиков проводил его до дверей. Бизнесмен намеревался снять подростка на камеру телефона, но получил несколько ударов в лицо.

На место прибыл наряд полиции, на ресторан составили протокол об административном нарушении из-за продажи алкоголя несовершеннолетним. По факту драки начата проверка.

В то же время сам Новиков в интервью телеканалу «360» опроверг информацию об избиении. «Никто меня не бил и никто меня не трогал, не волнуйтесь. Все хорошо. Это ложная информация», — заявил он.

Однако Mash в ответ на это опубликовал видео, на котором видны полицейские машины возле ресторан Farш на Никольской.