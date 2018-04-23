Москвичка превзошла мужчин в поедании бургеров

Спортсменка Елена Лысова одержала победу в соревнованиях по скоростному поеданию бургеров, которые прошли 29 и 30 апреля в столичном парке «Сокольники». Об этом в среду, 2 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу организаторов конкурса.

Как пояснили в пресс-службе, всего в соревнованиях приняли участие 24 человека. За два дня они съели почти 30 килограммов бургеров. Отмечается, что победители за 10 минут успели съесть гигантский «Мегабургер» весом более 1 килограмма.

Так, в турнире для любителей, участниками которого стали 16 человек, победу разделили четыре едока в мужской и женской командах. В соревнованиях среди профессионалов за главный приз боролись восемь участников, в том числе президент Всемирной федерации по пауэрлифтингу без экипировки Кирилл Сарычев и фитнес-блогер Игорь Войтенко. В результате победа досталась Елене Лысовой, а второе и третье места заняли мужчины.

Все финалисты получили сертификаты на посещение бургерных.