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Москвичей напоят лучшим кофе

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В Москве пройдет городской фестиваль Moscow Coffee Festival. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию МОСЛЕНТЫ в четверг, 19 апреля.

Место проведения мероприятия будет разделено на несколько зон. Гости фестиваля смогут попробовать напитки от лучших кофеен Москвы и Санкт-Петербурга, продегустировать кофе со всего мира, посетить семинары и мастер-классы, а также стать зрителями финалов чемпионатов России по приготовлению кофе.

Фестиваль пройдет в 20 по 22 апреля на Трехгорной мануфактуре. В нем примут участие самые трендовые кофейни Москвы и Санкт-Петербурга: «Кофейня 8/25», KOF., Point Coffee & Food, Кафетериус, Nook Coffee, «Даблби», «Правда кофе», «Человек и «Пароход», WEST 4 Roasters, «Дринкит» и другие.

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