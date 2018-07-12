Москва станет мороженым

Мороженое под названием «Москва» может появиться в столице. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в ходе посещения предприятия по изготовлению мороженого, передает агентство «Москва».

С предложением о создании мороженого под названием «Москва» к мэру обратился коллектив одного из предприятий по изготовлению мороженого. Собянин положительно оценил идею и отметил, что москвичи наверняка поддержат ее на «Активном гражданине».

Мэр добавил, что в столице уже есть торт «Москва» и конфеты «Москва», которые пользуются спросом.

В марте москвичи и гости столицы купили 150 тысяч подарочных наборов конфет «Москва». Упаковку конфет и лучшую рецептуру для сладостей жители столицы выбрали с помощью голосования.