Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москва станет мороженым

Еда
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Мороженое под названием «Москва» может появиться в столице. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в ходе посещения предприятия по изготовлению мороженого, передает агентство «Москва».

С предложением о создании мороженого под названием «Москва» к мэру обратился коллектив одного из предприятий по изготовлению мороженого. Собянин положительно оценил идею и отметил, что москвичи наверняка поддержат ее на «Активном гражданине».

Мэр добавил, что в столице уже есть торт «Москва» и конфеты «Москва», которые пользуются спросом.

В марте москвичи и гости столицы купили 150 тысяч подарочных наборов конфет «Москва». Упаковку конфет и лучшую рецептуру для сладостей жители столицы выбрали с помощью голосования.

Читайте также
Самое читаемое
«Мне тогда совсем не понравились семь сталинских высоток»
Профессор Йеля о московской архитектуре и общественных пространствах
18 июля
«Границы города начали размываться»
Профессор Массачусетского технологического института - о будущем Москвы
17 июля
«Город, которого уже нет»
Москва 1960-х на фотографиях Владимира Степанова
13 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter